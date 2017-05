Ramselaar: ‘Dat zal voor een aantal spelers een reden zijn om weg te willen’

PSV eindigt dit seizoen met lege handen. De Eindhovenaren moeten genoegen nemen met de derde plaats, waardoor er volgend seizoen geen Champions League-voetbal gespeeld gaat worden. Bart Ramselaar is pas bezig aan zijn eerste seizoen bij PSV en zal de club naar alle waarschijnlijkheid niet gaan verlaten, maar dat geldt niet voor een aantal van zijn ploeggenoten.

"Ik ben benieuwd naar wat er gaat gebeuren. We worden derde en spelen dus geen Champions League", reageert de middenvelder in gesprek met FOX Sports. "Dat zal voor een aantal spelers een reden zijn om weg te willen. We gaan zien wat er gaat gebeuren. Het is het hoogste podium waar je kunt spelen. Dat is een fantastische ervaring. Het is heel jammer dat we daar niet actief zijn.”

Verschillende spelers van PSV hebben al aangegeven komende zomer graag naar een andere club te willen. Ramselaar maakt zich niet druk. "Of ik me zorgen maak om de spelers die vertrekken? Ik heb er vertrouwen in dat de clubleiding een plan heeft over wat er gaat komen en wat er gaat vertrekken."