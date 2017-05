Koeman niet enige Nederlandse optie bij Barcelona

(The Daily Telegraph)

Riyad Mahrez gaat ervan uit dat Leicester City zich aan de afspraak houdt en hem aankomende zomer laat gaan. Tottenham Hotspur, Chelsea en Arsenal houden de situatie van de Algerijn in de gaten. (The Daily Telegraph)

Chelsea is van plan om Manchester United de pas af te snijden. The Blues hebben van Gareth Bale eveneens een belangrijk transferdoelwit voor de zomer gemaakt. (Daily Express)

Een andere kandidaat voor de functie van hoofdtrainer van Barça is Ernesto Valverde, die zijn contract bij Club Athletic niet gaat verlengen.