‘Ik zat met mijn hoofd al bij Liverpool, maar opeens ging het niet door’

Liverpool was in 2013 op zoek naar concurrentie voor José Enrique en kwam uit bij Lorenzo Melgarejo. De linksachter moest gehuurd worden met een optie tot koop, maar de deal kwam niet van de grond en dus vertrok de Paraguayaan naar Rusland. Melgarejo tekende een meerjarige verbintenis bij Kuban Krasnodar.

Melgarejo, die is omgeturnd tot spits, vindt het jammer dat hij niet naar Anfield vertrok: “Ik moest Benfica in 2013 verlaten en kon naar Liverpool, maar uiteindelijk kwam ik in Rusland terecht. Ik zat met mijn hoofd al in Liverpool, maar aan het einde van de rit veranderde de situatie opeens”, aldus de linkspoot in een interview met Sin Falta.

CHEMPIOOOON!?? FC Spartak Moscow, ?? "???????-??????" is KAMPIOEN en dat werd gisteravond goed gevierd! ???? Geplaatst door voetbalzone op maandag 8 mei 2017

Melgarejo vertrok voor vijf miljoen euro naar Kuban en na 20 doelpunten in 56 officiële wedstrijden vertrok hij naar het Spartak Moskou van Quincy Promes. “Ik ben blij dat ik alsnog bij een grote club terecht ben gekomen en ben hier ook kampioen geworden”, klinkt het. Melgarejo heeft bij Spartak overigens lang niet altijd een basisplaats.

De tweevoudig A-international kwam dit seizoen in competitieverband twintig keer in actie en wist daarin twee keer het net te vinden. Het is nog onduidelijk of hij ook volgend seizoen voor de kampioen van de Premjer Liga speelt, maar hij werd al wel in verband gebracht met Galatasaray. Melgarejo kwam eerder uit voor Benfica, Paços Ferreira, Independiente FBC, Olimpia en 12 de Octubre.