Ödegaard heeft Heerenveen ‘verpest’: ‘Het elftal zat heel goed in elkaar’

SC Heerenveen presteerde in de eerste seizoenshelft boven verwachting, maar is na de winterstop als een kaartenhuis in elkaar gestort. Afgelopen zondag nog ging de ploeg van trainer Jurgen Streppel met 2-1 onderuit bij PEC Zwolle. Youri Mulder denkt dat er een verband is tussen de komst van Martin Ödegaard en de slechte vorm van de Friezen.

Heerenveen is inmiddels terug te vinden op de achtste plaats in de Eredivisie. "Hoe dramatisch is Heerenveen na de winterstop. Het is ongelooflijk", begint John de Wolf bij Ziggo Sport. "Het is echt bizar. Ook dit weekend weer tegen PEC Zwolle. Tegen tien man en dan nog klop krijgen..."

Ödegaard werd in de winterstop voor anderhalf jaar op huurbasis van Real Madrid overgenomen. "Die Martin Odegaard komt binnen als een grote jongen, maar het is geen versterking", vult Mulder aan. "Het elftal zat heel goed in elkaar en zijn komst lijkt een hoop verpest te hebben.” Heerenveen sluit het seizoen komend weekend af met een thuiswedstrijd tegen NEC.