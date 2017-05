‘Overal wordt drugs gebruikt, maar alleen supportershome wordt aangepakt’

Supportersvereniging Vak-P van FC Twente eist dat het supportershome nog vóór de thuiswedstrijd tegen FC Groningen van zondag weer opengaat. De gemeente Enschede sloot de deuren van het honk nadat een politie-inval tijdens het duel met PSV op 6 april leidde tot de vondst van elf gram cocaïne. Dat werd aangetroffen in het supportershome.

Umut Ural, de advocaat van de supportersvereniging, vindt dat de gemeente zijn boekje te buiten is gegaan. Dat zei Ural woensdag in een kort geding dat de vereniging had aangespannen tegen de gemeente. De politie zegt te hebben gezien dat personen tijdens de wedstrijd tegen PSV regelmatig van en naar de tribunes liepen, mogelijk om drugs te dealen. Uit camerabeelden zou blijken dat er in De Grolsch Veste gedeald wordt op de tribunes en in de toiletten.

Advocaat Ural vindt gebeurtenissen op de tribunes en in de toiletten niet de verantwoordelijkheid van de supportersvereniging, maar van de club. Hij wekte de suggestie dat de gemeente niets wil doen om de club aan te pakken, vanwege de nauwe onderlinge banden. Ural stipte volgens de Volkskrant aan dat overal in het stadion drugs wordt gebruikt. "Maar alleen het supportershome wordt aangepakt."

De advocaat van de gemeente, Monique Blokvoort, zei dat burgemeester Onno van Veldhuizen niet de bedoeling heeft om 'te pesten'. "De vereniging is verantwoordelijk voor wat er in haar home gebeurt", gaf ze aan tijdens het kort geding. Van Veldhuizen verklaarde na de inval al dat criminele motorbendes als Satudarah, Saudara en OMG (Outlaw Motorcycle Gang) de macht over het honk hadden. Ze zouden het supportershome gebruiken als uitvalsbasis voor drugshandel.