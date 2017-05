‘Een jongen als De Ligt komt eens in de honderd jaar voorbij’

George Ogararu denkt dat Ajax zich binnen afzienbare tijd weer kan meten met de Europese elite. De ploeg van Peter Bosz staat met één been in de finale van de Europa League en maakt indruk met een bijzonder jonge ploeg. Ogararu, assistent-trainer van Jong Ajax, spreekt van een 'nieuwe generatie van uitzonderlijke spelers' in Amsterdam.

"Een paar van die jongens, zoals de zeventienjarige Matthijs de Ligt, komen maar eens in de honderd jaar voorbij. En alle spelers die tot Jong Ajax reiken, zijn ook goed. Binnen nu en vijf jaar zal Ajax weer tot de top van Europa behoren", voorspelt Ogararu, die tussen 2006 en 2010 onder contract stond bij Ajax als speler.

"Wat is er mooier dan na 21 jaar weer een Europese finale te spelen, tegen Manchester United?", blikt Ogararu alvast vooruit in gesprek met het Roemeense GSP. Het succes is voor een belangrijk deel te danken aan Bosz, vindt de oud-verdediger. "Hij had het meteen moeilijk bij Ajax. De resultaten waren slecht, maar in minder dan een jaar tijd heeft hij een heel goede kern opgebouwd."