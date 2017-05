Sjaak Swart: ‘Zoals het nu gaat binnen de KNVB is het een lachertje’

Op een persconferentie werd dinsdag bekendgemaakt dat Dick Advocaat de nieuwe bondscoach van Oranje is en Ruud Gullit zijn assistent. Sjaak Swart vindt het maar vreemd dat de KNVB opnieuw bij Advocaat is uitgekomen. Mister Ajax verbaast zich over de gang van zak bij de voetbalbond.