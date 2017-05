Maduro aast op contract bij Nederlandse topclub: ‘Als ik eerlijk ben’

Hedwiges Maduro is op een zijspoor beland bij FC Groningen en is op zoek naar een nieuwe club. De ex-speler van Ajax, Valencia, Sevilla en PAOK Saloniki geeft in gesprek met Voetbal International aan nog altijd zeer ambitieus te zijn en hij hoopt op een contract bij een Nederlandse topclub.

Hoewel de 32-jarige middenvelder annex verdediger dit seizoen geen rol van betekenis speelde in de ploeg van Ernest Faber, denkt hij van waarde te kunnen zijn voor veel clubs uit de Eredivisie. "Ik ken mijn kwaliteiten. Ik weet wat ik kan en wat ik heb meegemaakt. En met mijn ervaring denk ik dat elke Nederlandse club daar wel gebruik van zou kunnen maken", aldus Maduro. "Dat wil niet zeggen dat ik meteen ook alles zou moeten spelen, hoor, dat is wat anders. Maar als je puur kijkt naar het spel, dan hoor ik, denk ik, toch het meest thuis bij een middenmoter.”

Waar Maduro vorig seizoen nog een vaste waarde was bij de Groningers, kwam hij dit seizoen niet verder dan vier competitiewedstrijden, waarvan slechts twee als basisspeler. "FC Groningen is een middenmoter, toch? Daar zou ik normaal gesproken gewoon kunnen spelen. Maar ik zou, denk ik, als ik eerlijk ben, met mijn ervaring ook wel bij een topclub kunnen spelen. In Nederland dan.”