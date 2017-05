‘Koeman wil middenveld van Everton met twee landgenoten versterken’

Het verblijf van Marten de Roon bij Middlesbrough blijft waarschijnlijk beperkt tot één seizoen. Maandag viel het doek voor Boro in de Premier League en vanwege de degradatie staat de club open voor de verkoop van enkele spelers. Everton hoopt van die situatie te profiteren, schrijft de Daily Mail.

Ronald Koeman zou dit seizoen onder de indruk zijn geraakt van zijn landgenoot. Scouts van Everton waren maandag naar verluidt aanwezig op Stamford Bridge om De Roon in de gaten te houden in de wedstrijd tegen Chelsea. Middlesbrough verloor die ontmoeting met 3-0. Koeman kent De Roon nog van diens periode bij sc Heerenveen, toen de oefenmeester werkzaam was bij Feyenoord.

Het contract van De Roon in het Riverside Stadium loopt door tot medio 2020. Afgelopen zomer betaalde Middlesbrough circa veertien miljoen euro om hem over te nemen van Atalanta. Sindsdien was De Roon goed voor 32 competitieduels, waarin hij 4 keer scoorde. Koeman wil versterking voor zijn middenveld omdat Gareth Barry al 36 wordt en spelers als James McCarthy en Ross Barkley mogelijk vertrekken. Behalve De Roon staat ook Davy Klaassen op de verlanglijst van Koeman.