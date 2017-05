Veltman verwacht basisplek in Lyon: ‘Ik doe alsof het 0-0 staat’

Joël Veltman verwacht donderdagavond terug te keren in het basiselftal van Ajax. In de thuiswedstrijd tegen Olympique Lyon in de halve finale van de Europa League was Veltman geschorst. Kenny Tete verving zijn ploeggenoot naar behoren op de rechtsbackpositie, maar toch denkt Veltman de voorkeur te krijgen. Hij verwacht bovendien al vroeg aan de bak te kunnen in het Parc Olympique Lyonnais.

"Lyon gaat natuurlijk stormen en proberen om vroeg te scoren", voorspelt Veltman in gesprek met Ajax Life. Hij verwacht van Lyon eenzelfde felheid als van Schalke 04, dat erin slaagde om een 2-0 achterstand weg te poetsen tegen Ajax. "We overleefden de eerste golf van aanvallen in Duitsland. Maar net toen je dacht van 'nu gaat het goed', lagen er twee ballen in. Als Lyon een kans krijgt, zal het moeten scoren. Maar dat geldt voor ons net zo goed."

"Er zijn gekkere dingen gebeurd, maar dat moeten wij voorkomen", zegt Veltman over de kans dat Lyon de 4-1 achterstand goedmaakt. "Ik doe alsof het 0-0 staat. Zo moeten we ook beginnen. Als wij scoren, wordt het heel lastig voor Lyon. Zo simpel is het. Maar we hebben tegen Schalke 04 gezien wat er kan gebeuren als de ander goed begint. We voetbalden toen wat minder, ja." Zelf kreeg Veltman in Duitsland tweemaal geel, maar in de verlenging wist Ajax met tien man toch een plek in de halve finale te bewerkstelligen.