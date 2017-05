‘Van tweehonderd man bij Stoke City naar een volle Kuip, dat is lastig’

De transfermarkt opent de deuren pas in juli, maar Jan van Halst is al naarstig op zoek naar versterkingen voor FC Twente. Manchester City-huurlingen Enes Ünal, Bersant Celina en Yaw Yeboah lijken deze zomer te vertrekken, terwijl zondag afscheid wordt genomen van Chinedu Ede, Dylan Seys en Enis Bunjaki. Het is de vraag hoe de selectie er komend seizoen uitziet.

Technisch directeur Van Halst zegt druk bezig te zijn. "Alleen we hebben niet de financiële middelen. Er is vorig jaar wat gebeurd en dat vergeten heel veel supporters", geeft hij aan bij Ziggo Sport. Waarschijnlijk gaat Twente weer voor huurlingen, al komt er geen verregaande samenwerking met een nieuwe topclub. "We hebben nu al een samenwerking met Manchester City, maar niet op papier. De afspraken worden gewoon nagekomen en zij zijn blij met het podium wat die spelers krijgen."

"Volgend jaar zouden er best weer één, twee of drie kunnen komen. Ik weet het niet", vervolgt Van Halst. Hij kijkt zelf weleens naar wedstrijden van het beloftenteam van Manchester City. "Daar lopen wel wat spelers bij, maar toch is het sprongetje naar de Eredivisie best wel wat. Op dinsdagavond voor tweehonderd man bij Stoke City spelen of in een volle Kuip, dat is lastig."