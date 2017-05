Ajax zorgt voor déjà vu in Frankrijk: ‘Dat irriteerde ons enorm’

Daags voor de returnwedstrijd tegen Ajax put Olympique Lyon moed uit een dubbele confrontatie met Club Brugge in 2002. Na een 4-1 nederlaag in de derde ronde van de UEFA Cup wisten les Gones voor eigen publiek met 3-0 te winnen. Éric Carrière, toentertijd middenvelder van Lyon, acht een dergelijke comeback tegen Ajax mogelijk.

Op de officiële website van de club blikt Carrière terug op het tweeluik met de Belgische opponent. "Ik weet nog dat we helemaal nergens waren tijdens de heenwedstrijd in België. Het doelpunt van Peguy Luyindula hield onze hoop levend. Na de wedstrijd waren de Belgen zo ongeveer hun kwalificatie aan het vieren met de supporters. Dat irriteerde ons enorm", vertelt Carrière. "In de returnwedstrijd toonden we een ander gezicht. We konden rekenen op het talent van Sonny Anderson, die toen een hattrick maakte."

"Om zulke situaties te kantelen, heb je topspelers nodig. Het zou fantastisch zijn als het nu lukt, want dan plaatst Lyon zich voor het eerst in de clubgeschiedenis voor een Europese finale", vervolgt de tienvoudig Frans international. Volgens de oud-voetballer moet Lyon bovenal niet in blijven hangen in de wedstrijd van vorige week woensdag. "Ze moeten hoog staan en druk zetten op Ajax. Zo deed Barcelona het in de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Ze wonnen die wedstrijd niet vanwege hun technische kwaliteiten, maar vanwege hun mentale kracht."

"Het wordt een hevige strijd", voorspelt Carrière. "Een vroeg doelpunt zou het vertrouwen van de spelers kunnen opkrikken. In Amsterdam zagen we waar het dit seizoen fout ging voor Lyon. Het lukt ze niet om met iedereen te verdedigen. Maar dit is nog niet het moment om de balans op te maken voor het hele seizoen", doceert de 43-jarige voormalig middenvelder. "We moeten ook beseffen dat sommige dingen goed gingen in de heenwedstrijd. Lyon creëerde voldoende kansen. Ik hoop dat Alexandre Lacazette volledig fit is. Hij kan deze halve finale in ons voordeel beslechten, zoals Sonny dat deed voor onze ploeg."