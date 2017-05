Bosz vreest: ‘Vijf of zes momenten gezien waarop hij zou scoren’

Peter Bosz staat aan de vooravond van een van de belangrijkste wedstrijden uit zijn trainersloopbaan. Donderdag kan Ajax zich plaatsen voor de finale van de Europa League, als een 4-1 voorsprong op Olympique Lyon met succes wordt geconsolideerd. Bosz is er nog niet gerust op: hij vreest bijvoorbeeld voor de terugkeer van Alexandre Lacazette in de basis.

De spits van Lyon deed vorige week woensdag een kwartier mee, maar kon geen indruk maken. "Ik zag in die wedstrijd vijf of zes momenten waarop mijn verdedigers op zo'n manier stonden opgesteld, dat Lacazette zou scoren. Ik moet ze laten zien hoe het moet", vertelt Bosz in een uitgebreid interview met the Guardian, dat naar aanleiding van het Europese succes van Ajax een bezoek bracht aan het trainingscomplex De Toekomst. In het vraaggesprek geeft Bosz uitleg over zijn filosofie als trainer.

In Amsterdam werd Alexandre Lacazette een kwartier voor tijd ingebracht.

De oefenmeester wijkt zelden af van zijn aanvallende speelstijl. "Als ik zie dat mijn ploeg de wedstrijd in de kiem smoort, zoals ik dat als voetballer deed, geniet ik daar niet van. Op de bank wil ik mezelf een leuke middag geven. En als ik mezelf een leuke middag kan geven, kan ik dat de supporters ook bezorgen", geeft hij aan. Een fundamenteel onderdeel van die filosofie is de overtuiging dat een verloren bal zo snel mogelijk moet worden heroverd. Bosz implementeerde de 'vijfsecondenregel' bij Ajax. "Barcelona heeft een driesecondenregel. Wij zijn geen Barcelona, dus ik heb er twee seconden aan toegevoegd."

"Sommigen vinden het naïef dat mijn achterste linie rond de middenlijn staat, met veel ruimte achterin. Maar om dat te doen, moet je heel goed georganiseerd staan. Dan kun je de vijfsecondenregel toepassen. Als je de bal verliest, kun je meteen druk zetten", legt Bosz uit. "De wedstrijd tegen Lyon was pas de tweede thuiswedstrijd in Europees verband waarin we dit seizoen een tegengoal kregen." Eerder gebeurde dat tegen Celta de Vigo: in de groepsfase won Ajax ternauwernood met 3-2 van de Spanjaarden.

Tevreden is Bosz nooit. De trainer liet na 'Lyon' bijvoorbeeld weten dat hij de volledige wedstrijd diezelfde nacht nog had teruggekeken. Bosz besteedt uren aan wedstrijdanalyses en gaat op zoek naar dingen die beter konden. Zijn moeder vertelt hem dat hij vaker moet lachen op tv, maar de Apeldoorner bezweert een positief persoon te zijn. "Ik ben echter ook kritisch. De 'perfecte wedstrijd' bestaat niet. Die zal ook nooit bestaan. Barcelona dat met 5-0 won van Real Madrid? In die wedstrijd deed Barcelona veel dingen niet goed. Ik bekijk de beelden dan op mijn computer en schrijf dingen op als: ah, de rechtsback staat te diep."

Ajax won met 4-1 van Olympique Lyon, al had die score hoger kunnen uitvallen.

De filosofie van Bosz komt voort uit zijn bewondering van Johan Cruijff. "Als kind had ik slechts één idool. Ik wist al op mijn zestiende dat ik ooit trainer zou worden. Ik schreef dingen op die mijn trainers toen goed deden, maar ik las ook veel van Johan. Met een paar vrienden hebben we min of meer ons eigen boek geschreven over hem. Alle artikelen en interviews van Cruijff zaten erin. We probeerden ze te ordenen: dit gedeelte gaat over aanvallen, dit is hoe je moet verdedigen, dit gaat over tactiek...", somt Bosz op.

Ruim een jaar geleden overleed Cruijff onverwachts. Bosz was toen trainer van Maccabi Tel Aviv, waar hij door Jordi Cruijff naartoe werd gehaald. "Vlak voor Johan overleed, kwam hij naar Israël toe", blikt Bosz terug. "We hebben een week samen doorgebracht. Het was geweldig. In plaats van een boek over hem te maken, sprak hij met je. Ik luisterde alleen maar. In een week heb ik genoeg geleerd voor tien jaar. Hij bekeek twee wedstrijden van Maccabi en was bij elke training."