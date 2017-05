Fans FC Utrecht balen van ontwerp nieuw shirt: ‘Totaal niet geluisterd’

FC Utrecht droeg afgelopen zondag in het duel met Vitesse het nieuwe thuissshirt voor volgend seizoen. Een deel van de aanhang van de club is echter niet blij met de vormgeving van het nieuwe shirt. Er is een online petitie gestart om het shirt te veranderen.

Volgens RTV Utrecht willen de fans van FC Utrecht het vroegere shirt terug, met het diagonale, witte kleurvlak aan de voorkant. Bij het nieuwe shirt is dit alleen op de achterzijde terug te vinden. De online petitie is inmiddels meer dan vijfhonderd keer getekend.

De initiatiefnemer van de petitie meldt dat de club “totaal niet geluisterd” heeft naar de klachten over het huidige tenue. De fans die de petitie ondertekenen willen de voorkant rood-wit diagonaal, net als het logo van de stad. "Het is iets wat bij onze stad hoort qua geschiedenis en traditie."