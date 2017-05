Woensdag, 10 Mei 2017

Álvaro Morata laat 175 miljoen euro schieten

Josep Guardiola is van plan om een speler aan te bieden in ruil voor Alexis Sánchez. De Spanjaard wil dat Manchester City Arsenal een voorstel doet om Jason Denayer, en vijftig miljoen euro, naar Londen te sturen. (The Sun)

Thomas Tuchel lijkt te gaan vertrekken bij Borussia Dortmund en stapt wellicht in de zomer over naar de absolute top. Barcelona ziet de Duitser namelijk als een mogelijke opvolger voor Luis Enrique. (Catalunya Ràdio)

Álvaro Morata heeft een enorme aanbieding uit China naast zich neergelegd. De Spanjaard kon 175 miljoen euro gaan verdienen, maar is meer geïnteresseerd in wat Chelsea te bieden heeft. (Marca)

AS Roma hoopt zaken te kunnen doen met Stoke City. I Giallrossi zien wel wat in de komst van Giannelli Imbula, die een kleine twaalf miljoen euro zou moeten kosten. (The Telegraph)

Dries Mertens lijkt er eindelijk klaar voor om zich langer aan Napoli te binden. Voorzitter Aurelio De Laurentiis verwacht dat de Belg volgende week zijn contract gaat verlengen. (Corriere dello Sport)