‘Ik heb maar één aanbieding gehad en die kwam niet van Barcelona’

Barcelona wordt de afgelopen maanden in verband gebracht met de komst van een aantal spelers en vooral de namen van Philippe Coutinho, Marco Verratti en Héctor Bellerín blijven voortdurend rondzingen. Die laatste, een jeugdexponent van La Masia, moet in het Camp Nou de opvolger worden van de vorig jaar vertrokken Dani Alves. De zaakwaarnemer van de Arsenal-back, Albert Botines, trapt echter stevig op de rem wat betreft een mogelijke terugkeer naar Barça.

“Voordat hij zijn contract verlengde (Bellerín tekende in november vorig jaar bij tot 2023, red.) waren er zes of zeven clubs geïnteresseerd, daardoor begreep hij dat hij goed bezig was. Na de verlenging bleven er twee of drie clubs over en ik moet zeggen dat ik maar één concrete aanbieding heb gekregen. En die kwam niet van Barcelona”, legt Botines uit aan Goal. “Ik lees voortdurend dingen over de vermeende interesse van Barcelona, maar de laatste keer dat die club mij belde is al een flinke tijd geleden.”

“In de voetballerij weet je nooit wat er gaat gebeuren en hij heeft natuurlijk zijn contract verlengd met het oog op een langer verblijf bij Arsenal. Maar je weet het nooit, misschien is er een club die het in hem ziet zitten en veranderen de zaken. Ik kan niets garanderen, maar het zou logisch zijn als hij blijft omdat hij net een nieuw contract heeft getekend”, sluit Botines af.