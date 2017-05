Uitbundig Ajax-feest valt verkeerd in Lyon: ‘Ze moeten weten waar ze staan’

Ajax versloeg Olympique Lyon vorige week woensdag met liefst 4-1. Vooraf gaven weinigen de Amsterdammers een kans tegen het sterker geachte Lyon en de ruime zege werd dan ook groots gevierd in Amsterdam. Maxime Gonalons, middenvelder van nummer vier uit de Ligue 1, ergerde zich aan het uitbundige feest van de Ajacieden en is gebrand op revanche.

Na afloop vierden de Ajax-spelers op het veld een feestje en dat ging later nog even door op het parkeerdek. De spelersbus van Lyon werd vervolgens luidkeels ‘uitgezwaaid’ door duizenden Ajax-fans. “Ze moeten weten waar ze staan”, reageert aanvoerder Gonalons in gesprek met het Franse Le Progres.

De 28-jarige middenvelder wil er donderdagavond alles aan doen om Ajax alsnog uit te schakelen. “Als we er nu al niet meer in zouden geloven, kunnen we beter een andere baan gaan zoeken”, klinkt het. “In de grootste wedstrijden staan we er normaal gesproken altijd.”