Tuchel: ‘We kennen bij Borussia Dortmund de PSV-pass en de Ajax-pass’

Op het trainerscongres in Zeist dinsdag was Borussia Dortmund-trainer Thomas Tuchel een van de gastsprekers. De coach sprak tegenover kopstukken uit de Nederlandse voetbalwereld over de ontwikkeling in het voetbal. Nu het Nederlandse voetbal achteruit hobbelt, had Tuchel had een duidelijke boodschap.

Het niveau van de Eredivisie gaat al jaren achteruit en ook met het Nederlands elftal gaat het niet goed. Desondanks is Tuchel van mening dat men in Nederland niet te veel veranderingen moet doorvoeren. "Jullie zijn een creatief volk. Als dan door de KNVB aan mij een advies wordt gevraagd aan de coaches, zeg ik: Het is jullie job om die creativiteit zichtbaar te maken in het voetbal", tekende De Telegraaf op uit de mond van de Dortmund-coach.

Tuchel erkende veel geleerd te hebben van de Hollandse school. "Ik heb vroeger veel gekeken naar de video's van Foppe de Haan", aldus Tuchel tegen de NOS. "Ik heb veel Nederlandse elementen toegepast. We doen veel pass oefeningen. We kennen bij Dortmund de PSV-pass en de Ajax-pass. We hebben veel dingen van het Hollandse voetbal afgekeken. Het Nederlandse voetbal was de basis van veel bijzondere wedstrijden. Daarom gebruiken wij deze elementen tot nu toe.”

De KNVB en Nederlandse clubs hebben de afgelopen jaren bonden en clubs van over de hele wereld in de keuken laten kijken. Tuchel denkt dat daar niets mis mee is. "Je kan bij een Italiaanse kok in de keuken kijken, maar ik weet zeker dat je pasta nooit zo lekker zal worden als die van hem.”

Tot slot sprak Tuchel hoopgevende woorden voor het Nederlandse voetbal. “Heb geduld. Blijf bij je eigen identiteit. Dan ga je vanzelf weer winnen. Het succes van de Duitse nationale ploeg? Na enkele mislukkingen hebben alle betrokken partijen voor dezelfde lijn gekozen. Daar plukken ze nu de vruchten van.”