‘Competitie eindigt spannend, maar dit kost de maatschappij miljoenen’

De Eredivisie stuurt dit seizoen opnieuw af op een bloedstollende ontknoping en dat leidt ook tot de nodige spanning buiten de stadions. Afgelopen zondag braken er al rellen uit in Rotterdam nadat Feyenoord er bij Excelsior niet in slaagde om de titel te pakken en de politie wil voorkomen dat aankomende zondag een herhaling van die incidenten plaats gaat vinden.

Omdat Ajax ook kampioen kan worden, zullen in Amsterdam en Tilburg, waar de ploeg van Peter Bosz het opneemt tegen Willem II, eveneens maatregelen getroffen moeten worden: “Er moet dus in drie steden een grote politiemacht op de been worden gebracht”, stelt Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP, in het Algemeen Dagblad. “De competitie eindigt spannend, maar de maatschappij betaalt daar wel een gigantische rekening voor. Dit gaat om vele miljoenen euro’s, en om politie-uren die je niet aan andere zaken kunt besteden.”

Van de Kamp stipt daarnaast aan dat er waarschijnlijk ook politie op de snelwegen nodig is voor het geval van een kampioenschap van Ajax, dat met de bus terugkeert naar Amsterdam. De oud-politieman heeft dan ook zijn twijfels bij het hele gebeuren: “Ik ben blij dat zoveel mensen plezier beleven aan voetbal, maar het is triest dat een klein deel de rest met zo’n rekening opzadelt.”