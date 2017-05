‘Als zogenaamde anti-Ajacied complimenteer ik de club graag met zijn beleid’

Ajax kan donderdag de finale van de Europa League bereiken wanneer het tegen Olympique Lyon de 4-1 voorsprong met succes weet te verdedigen. Of de Amsterdammers het uiteindelijk redden, of niet, is voor Ronald Waterreus van ondergeschikt belang. “Veel relevanter vind ik dat Ajax heeft aangetoond dat incidenteel Europees succes halen nog steeds mogelijk is”, schrijft de oud-doelman in zijn column voor Voetbal International.

Ajax werd groepswinnaar in de Europa League en rekende achtereenvolgens af met Legia Warschau, FC Kopenhagen en Schalke 04. “Het is ook een duidelijk signaal naar clubs die de Europa League een tijdje niet serieus hebben genomen”, aldus Waterreus. “Ajax heeft dat vanaf de eerste seconde wél gedaan en dat heeft geresulteerd in fantastische klantenbinding.”

De jonge ploeg van trainer Peter Bosz krijgt complimenten vanuit heel Europa, met name voor het spel dat op de mat wordt gelegd. Spelers als Matthijs de Ligt, Kasper Dolberg en Donny van de Beek springen in het oog. “Geweldig dat dit soort jonge mannen dit al meemaken, zeker gezien de discussie over de weerbaarheid van onze talenten”, aldus Waterreus. “Nu het Nederlandse voetbal al een tijdje heel kritisch wordt bekeken, wat ook voor een deel terecht is, vind ik het mooi om te zien dat met een goede strategie internationale successen nog steeds mogelijk zijn. Als zogenaamde anti-Ajacied complimenteer ik de club graag met zijn beleid.”