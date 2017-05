Bosz roemt voorbeeld: ‘Als tegenhanger van Johan Cruijff’

Peter Bosz haalt zijn inspiratie weg bij illustere trainers als Johan Cruijff, Wim Jansen en Josep Guardiola, maar de coach van Ajax heeft minstens net zoveel geleerd van een minder bekende naam. In zijn tijd bij Toulon speelde de voormalige middenvelder onder Rolland Courbis en hij keek daar zijn ogen uit.

“Het werd een cultuurshock van jewelste. Courbis ging bij Toulon uit van een totaal andere voetbalwaarheid dan ik die kende. In Nederland was ik opgeleid met de gedachte: ‘eerst goed voetballen, dan komt het resultaat vanzelf’. Courbis zette juist dat resultaat voorop. Winnen, daar was álles van doordrenkt”, blikt hij terug tegenover het Algemeen Dagblad.

Naast zijn organisatie roemt Bosz ook de motivatiespeeches van Courbis: “Ik heb vaak gedacht: ‘Oké, de eerste tegenstander die me nu verkeerd aankijkt, gaat gestrekt.’ Zo geladen ging ik onder hem het veld op.” De inmiddels 63-jarige Fransman mag dus in het rijtje met voorbeelden voor Bosz worden bijgezet: “Als tegenhanger van Cruijff, in het denken over voetbal.”