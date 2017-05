Cocu: ‘Ik verwacht geen zomer waarin slechts twee spelers vertrekken’

PSV maakt al met al een teleurstellend seizoen door en de ploeg lijkt de zomerse transferperiode aan te grijpen om eens flink door te kunnen selecteren. Spelers als Jeroen Zoet, Jetro Willems en Andrés Guardado worden al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek en Phillip Cocu verwacht dat technisch manager Marcel Brands een aantal drukke maanden tegemoet gaat.

“Het is moeilijk te voorspellen om wie het precies zal gaan. Maar ik verwacht geen zomer, waarin slechts twee spelers zullen vertrekken. Dat zullen er waarschijnlijk meer zijn”, vertelt hij in gesprek met Voetbal Internationa. Cocu weet dat het lastig wordt om spelers aan te trekken die een directe versterking zijn voor een club als PSV. Potentiële aanwinsten laten zich vaak leiden door het grote geld en kiezen in dat geval voor een bijrol in een buitenlandse topcompetitie.

Toch hoopt de trainer dat de Eindhovenaren in de zomer in ieder geval een versterking op de vleugels kunnen presenteren. Dat was in de winter ook al het doel: “Als we een speler met extra kwaliteiten hadden kunnen halen, eentje voor de langere termijn ook, hadden we dat gedaan. Nu zijn we daar opnieuw mee bezig. We moeten nu echt doorselecteren. Dat is voor iedereen duidelijk.”