‘Ajax verkoopt Sánchez in de zomer voor enorme winst door’

Davinson Sánchez werd onlangs in zijn eerste seizoen bij Ajax nog uitgeroepen tot beste speler van het jaar, maar het begint er steeds sterker op te lijken dat de periode van de Colombiaan in Amsterdam beperkt blijft tot slechts één jaar. Directeur spelersbeleid Marc Overmars zou er namelijk over denken om de stopper in de zomer voor een veelvoud van de vijf miljoen die afgelopen zomer werd betaald door te verkopen.

Dat meldt het Spaanse Mundo Deportivo althans. Het medium weet dat Overmars onlangs in Barcelona was om met de zaakwaarnemer van André Onana te praten en de plaatselijke club aldaar zou inmiddels ook op de hoogte zijn van de beschikbaarheid van Sánchez. Barça heeft te horen gekregen dat de verdediger zo’n 25 miljoen euro moet kosten.

Dat bedrag zou nog verder kunnen oplopen als Bayern München, Chelsea of één van de andere Engelse topploegen, die eveneens geïnteresseerd zouden zijn, zich in het spel mengen. Volgens het medium zou de som dan zelfs uit kunnen komen op zo’n veertig miljoen euro. De zaakwaarnemer van Sánchez wordt later deze maand in Europa verwacht om te praten over de toekomst van zijn cliënt.