Advocaat: ‘Ik had er geen behoefte meer aan om bondscoach te worden’

Dick Advocaat werd dinsdag benoemd als de opvolger van Danny Blind en voor de huidige trainer van Fenerbahçe wacht de lastige klus om het Nederlands elftal naar het WK in Rusland te loodsen. De coach was in eerste instantie helemaal niet bezig met het bondscoachschap van Oranje, maar het begon toch ‘te kriebelen’ nadat technisch directeur Hans van Breukelen contact met hem opnam.

“Het is onzin dat ik op mijn knieën heb gelegen om deze baan te krijgen. Ik had geen behoefte om bondscoach te worden en zag mijzelf echt niet meer als kandidaat”, tekent De Telegraaf op. Advocaat ontkent zo de uitspraken van KNVB-bestuurder Jean-Paul Decossaux, die beweerde dat hij via ‘derden’ heeft gesolliciteerd voor de functie. De trainer had het dan ook prima gevonden als de bond voor Henk ten Cate uit was gegaan: “Maar dat deden ze niet. Ze kwamen bij mij uit.”

Advocaat weet dat hij voor een moeilijke opgave staat. Hij krijgt geen tijd om maanden aan een speelstijl te slijpen en zal er alles aan moeten doen om de groep op gang te krijgen: “Het gaat om een goede sfeer, energie in de ploeg en een duidelijke speelwijze. Daar ga ik vol voor.” De nieuwe bondscoach was vanwege verplichtingen in Istanbul dinsdag zelf niet aanwezig bij zijn presentatie.