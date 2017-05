‘Een hattrick in De Kuip zou ultieme scenario zijn, wie wil dat niet?’

Samuel Armenteros waarschuwde Feyenoord in een eerder stadium al en en de Zweed is nog steeds niet van plan om het zondag in de mogelijke kampioenswedstrijd rustig aan te doen tegen zijn oude werkgever. De spits van Heracles Almelo heeft drie goals nodig om Nicolai Jörgensen voorbij te gaan op de topscorersranglijst, mits de Deen zelf niet scoort.

Armenteros ziet dat wel zitten: “Het ultieme scenario, maar wie wil dat niet?”, knipoogt hij tegenover het Algemeen Dagblad. Armenteros speelde eerder voor Feyenoor en koestert nog steeds warme gevoelens voor zijn voormalige werkgever: “Dat ik achter Graziano Pellè zat, frustreerde me niet, ik leerde veel van hem. Maar mijn rendement op links was te laag. Ik kon niet op die positie uit de voeten, kwam niet vaak in scoringspositie. Dat lag natuurlijk ook aan mezelf, ik had het zelf beter moeten doen. Ik blijf Feyenoord echt een mooie club vinden.”

Armenteros krijgt van vrienden uit Rotterdam en social media wel wat mee. Hij vindt echter niet dat Heracles Feyenoord de titel moet gunnen: “Dan hebben ze hun kans gehad en laten lopen. Eerst tegen Excelsior, daarna tegen ons. Maar Feyenoord heeft meer kwalititeit en de steun van de supporters. Het kan ook nog anders. Stel dat wij winnen en Ajax verliest...”