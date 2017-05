‘AZ strikt voormalig Ajax-doelman als opvolger Tim Krul’

Tim Krul lijkt aankomende zomer weer terug te keren naar zijn eigenlijke broodheer Newcastle United, waardoor AZ op zoek moet naar een nieuwe sluitpost. Volgens De Telegraaf hebben de Alkmaarders nu beet: Marco Bizot komt transfervrij over van Racing Genk.

Bizot heeft naar verluidt met AZ een akkoord gesloten over een vierjarig contract. De doelman beschikt in België over een aflopend contract en kreeg in een eerder stadium al te horen dat Genk niet van plan is om de optie in zijn contract te lichten. AZ wordt voor Bizot na Ajax, SC Cambuur en FC Groningen de vierde Nederlandse club waar hij onder de lat staat.

Drie jaar geleden verliet hij de Trots van het Noorden voor een avontuur in de Pro League. Dat begon veelbelovend, maar in het huidige seizoenen kreeg Bizot met steeds meer kritiek te maken. In Alkmaar zal hij weer aan spelen toe willen komen. De doelman ondervindt volgend seizoen overigens waarschijnlijk geen concurrentie van Sergio Rochet: AZ is niet tevreden met diens prestaties en wil meewerken aan een vertrek.