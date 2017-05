‘Ajax kan goed voetballen, maar techniek alleen is niet voldoende’

Davinson Sánchez kwam afgelopen zomer als kersverse winnaar van de Copa Libertadores naar Ajax en de Colombiaan heeft met het behalen van de halve finale van de Europa League in zijn eerste jaar in Amsterdam meteen weer zicht op het winnen van een internationale prijs. De van Atlético Nacional overgekomen stopper vormt een belangrijke schakel in de succesformatie van Peter Bosz en voegt iets extra’s toe aan de Amsterdamse defensie.

“Ajax kan goed voetballen. Dat is bekend. Maar techniek alleen is niet voldoende”, legt hij uit aan De Telegraaf. Ajax won in eigen huis met 4-1 van Olympique Lyon, maar Sánchez weet dat zijn ploeg er nog niet is: “We moeten de eerste wedstrijd vergeten, starten alsof het nog 0-0 staat en ook daar proberen te winnen. De voorsprong verdedigen is de verkeerde mindset. Dan gaat het vaak fout. Dat mag ons niet gebeuren.”

Sánchez heeft ook de beelden gezien van de Europa League-ontmoeting tussen les Gones en AZ en weet wat hij kan verwachten: “Ik schat Lyon nog een stuk hoger in dan Schalke 04. Daarom moeten we weer een topprestatie leveren om de finale te halen.” Als het lukt om donderdag overeind te blijven in Frankrijk, zouden het nog weleens een paar mooie laatste weken kunnen worden voor Ajax: “Het doel is kampioen te worden en de Europa League te winnen. Ik ben er echt heel trots op om voor Ajax te spelen, dit mooie shirt te dragen. En als de supporters tevreden zijn, ben ik gelukkig.”