‘Twee jaar geleden dacht iedereen dat het mijn laatste CL-finale zou zijn’

Juventus plaatste zich dinsdagavond ten koste van AS Monaco als eerste club voor de finale van de Champions League en zal woensdag gespannen toekijken welke tegenstander er als winnaar uit het tweeluik tussen Atlético Madrid en Real Madrid naar voren komt. Voor Gianluigi Buffon wordt het waarschijnlijk zijn laatste kans om de belangrijkste Europese trofee te winnen.

“Het was, ondanks onze 2-0 overwinning daar, nog steeds enorm moeilijk. Als we hier vanavond arrogant aan de aftrap waren verschenen, zouden we in de problemen zijn geraakt”, reageerde hij tegenover Mediaset Premium. “We zitten nu in de finale, maar met het halen van de finale schiet je nog steeds niets op. Ik had het ook niet meer verwacht. Twee jaar geleden dacht iedereen dat het mijn laatste finale zou worden, ikzelf ook. Maar je moet in je dromen blijven geloven.”

Coach Massimiliano Allegri was na afloop trots: “Ik ben erg blij voor de jongens, ze hebben de finale bereikt. Maar vanaf morgen moeten we ons weer focussen, aangezien we nog niets hebben gewonnen. Ik hoef niet met de eer te strijken, ik doe gewoon mijn werk. Dat doe ik met enthousiasme en ik blijf kalm. Wat ik belangrijk vind, is dat ik resultaten behaal met de spelers die ik tot mijn beschikking heb.”

“Buffon heeft gelijk, we zitten nu in de finale en die moeten we proberen te winnen. Hopelijk is dit ons jaar. Ik denk dat Juventus een grote kans maakt om de Champions League te winnen”, ging Allegri verder. De Italiaan weet dat Real Madrid na een 3-0 thuiszege op de buurman waarschijnlijk de tegenstander wordt en hij is blij dat de finale over één wedstrijd gaat: “Het is altijd moeilijker om verspreid over twee wedstrijden te winnen. In een enkele wedstrijd, moet je gefocust zijn op de details. De details maken dan het verschil.”