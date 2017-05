Jans schept duidelijkheid: ‘Heeft niets te maken met KNVB’

De KNVB heeft al te maken met de nodige commotie rond de aanstelling van Dick Advocaat als nieuwe bondscoach en dinsdag kwam daar ook nog het nieuws bij dat Ron Jans af ziet van een functie bij de bond. De vertrekkend trainer van PEC Zwolle zou aan de slag gaan als leercoach bij de opleiding Coach Betaald Voetbal, maar kiest voor een vertrek.

De reden dat Jans niet bij de KNVB werkzaam blijft is vanwege de overstap van Leon Vlemmings naar Go Ahead Eagles, zo maakt hij in een verklaring op de website van de bond duidelijk: “Ik heb met Leon Vlemmings ideeën uitgewisseld voor de opleiding en gesprekken met cursisten gedaan. We vormden echt een blok. Ik kies er bewust voor een jaar lang niet als trainer aan de slag te gaan, en wilde veel leren van Leon. Toen hij aankondigde in te gaan op de aanbieding van Go Ahead Eagles, verdween voor mij de voedingsbodem om te blijven.”

Jans beseft dat de timing op een ongelukkig moment komt en hij hoopt dat de KNVB snel goede opvolgers voor de cursus weet te vinden. Hij heeft zich dan ook niet laten leiden door de ophef die momenteel speelt: “Dit staat overigens los van de overige ontwikkelingen bij de KNVB.”