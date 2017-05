Ten Cate ‘met opgeheven hoofd’ verder: ‘Integriteit is niet aangetast’

Met de aanstelling van Dick Advocaat leek er een einde te komen aan de soap rondom het bondscoachschap van het Nederlands elftal, maar voorlopig is de storm nog niet gaan liggen in Zeist. Hans van Breukelen sprak dinsdag stellig tegen dat hij Henk ten Cate het bondscoachschap al had toegezegd, hetgeen de huidige Al-Jazira ertoe heeft genoopt opnieuw te reageren.

"Laat ik maar dezelfde woorden gebruiken als de KNVB: ik herken me niet in de uitleg van Hans van Breukelen", zegt Ten Cate tegen Voetbal International en De Telegraaf. De Amsterdammer liet een journalist van Voetbal International meeluisteren tijdens een gesprek dat hij telefonisch voerde met de technisch directeur van de KNVB. Daarin zou hem het bondscoachschap toegezegd zijn door Van Breukelen. "Ik ben geen onbeschoft persoon, ik ben met normen en waarden opgevoed. Ik herken mezelf wel in het feit dat ik gedwongen was om me op een bepaald moment onbeschoft te moeten gedragen om mijn eigen integriteit te beschermen."

Ten Cate besloot zichzelf uiteindelijk vrijwillig terug te trekken en had al voorzien dat zijn lezing zou verschillen van die van Van Breukelen. "Dat was het moment dat ik besefte dat het uiteindelijk mijn woord tegen het zijne zou worden", legt de oefenmeester uit. "Ik realiseerde me op dat moment wat de gevolgen zouden zijn wanneer ik in mijn eentje tegenover de voetbalbond zou staan.

Ten Cate staat nog steeds achter zijn handelswijze. "Achteraf is dat mijn redding geweest: mijn integriteit is niet aangetast omdat een onafhankelijke verslaggever ook heeft kunnen horen dat ik als bondscoach was aangesteld en de technisch directeur nog een keer openlijk zei dat hij alles zou gaan ontkennen. Het is jammer dat ik gedwongen werd om het op deze manier te doen, maar de voorbije weken en de persconferentie van vanochtend hebben op pijnlijke wijze duidelijk gemaakt dat het blijkbaar noodzakelijk was."

"Het is jammer en vooral triest dat het zo ver heeft moeten komen. Ik kan nu met opgeheven hoofd over straat", vervolgt Ten Cate. Het is volgens hem nu zaak dat hijzelf, en het Nederlandse voetbal, alles zo snel mogelijk achter zich kunnen laten. Ten Cate is ervan overtuigd dat Oranje de kwaliteiten heeft om het WK te halen en hij wenst de technische staf en spelers alles succes.