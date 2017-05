Internazionale neemt na half jaar afscheid van opvolger De Boer

Internazionale heeft na het ontslag van Frank de Boer in november dinsdagavond opnieuw afscheid genomen van een oefenmeester. I Nerazzurri laten via de officiële kanalen namelijk weten dat Stefano Pioli na een half jaar op straat is gezet. De oud-trainer van onder meer Lazio stapte eind vorig jaar in om de vrijgekomen positie van De Boer in te nemen.

“Internazionale laat weten dat Stefano Pioli samen met zijn technische staf uit zijn functie is ontheven. Inter dankt Stefano en zijn collega’s voor hun toewijding en het harde werk dat zij de afgelopen zes maanden, in wat een moeilijk seizoen is geweest, in de club hebben gestoken”, leest een verklaring. Stefano Vecchi, de coach van het hoogste jeugdteam van Inter, neemt voorlopig op interim-basis de honneurs waar.

Internazionale was onder Pioli aan een dramatische reeks bezig, waarin het slechts twee punten overhield aan de laatste tien duels. De club staat in de Serie A op een troosteloze zevende plaats en lijkt, met een achterstand van negen punten op Atalanta, Europees voetbal voor volgend seizoen te kunnen vergeten. Pioli is sinds het vertrek van José Mourinho in 2010 de negende trainer die het niet lang vol heeft gehouden in het Giuseppe Meazza.