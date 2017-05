Juventus bereikt finale CL ondanks historisch doelpunt Mbappé

Juventus mag zich voor de tweede keer in drie seizoenen tijd melden in de finale van de Champions League. De succesformatie van Massimiliano Allegri won vorige week al met 0-2 van AS Monaco en legde de Franse koploper dinsdagavond ook in eigen huis over de knie: 2-1. Juve hoopt zo na de verloren finales van 2015, 2003, 1998 en 1997 weer eens beslag te leggen op de Cup met de Grote Oren.

Toch weigerde Monaco zich bij voorbaat al neer te leggen bij uitschakeling. Het elftal van Leonardo Jardim beet direct na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Björn Kuipers flink van zich af en had de in de heenwedstrijd opgelopen schade reeds na vijf minuten deels ongedaan kunnen maken. Kylian Mbappé kreeg het leder voor zijn voeten nadat een schot João Moutinho was gesmoord door Giorgio Chiellini, waarna het Franse toptalent Gianluigi Buffon passeerde met een knappe poging. De doelman van de thuisploeg zag de bal echter via de binnenkant van de paal terug het veld inrollen en kwam zo met de schrik vrij.

Radamel Falcao wist het verschil niet te maken namens AS Monaco.

Juventus kreeg niet veel later een fikse tegenvaller te verwerken toen Sami Khedira uitviel met een blessure, maar met Claudio Marchisio binnen de lijnen kreeg de ploeg wel meer grip op de Franse opponent. De Oude Dame voerde het tempo halverwege de eerste helft flink op en nam vervolgens aan de hand van Daniel Alves snel afstand van de Monegasken. De Braziliaanse vleugelverdediger stelde eerst met een perfecte voorzet Mario Mandzukic in de gelegenheid de openingstreffer te verzorgen, waarna Alves op slag van rust zelf met een fraaie volley voor de 2-0 tekende. De rechtsback fungeerde in het heenduel in het Stade Louis II ook al tweemaal als aangever.

Monaco zou die dreun uiteindelijk niet meer te boven komen, maar Mbappé schreef na de onderbreking en passant toch nog geschiedenis. De achttienjarige spits nam halverwege het tweede bedrijf na goed voorbereidend werk van Moutinho de 2-1 voor zijn rekening en werd daarmee de jongste doelpuntenmaker ooit in de halve finale van de Champions League. Het betekende voor Mbappé ook direct zijn laatste treffer op het hoogste Europese podium dit seizoen, want Juventus werd ondanks het tegendoelpunt niet meer aan het wankelen gebracht en kan zich zodoende gaan opmaken voor de eindstrijd in Cardiff, begin volgende maand.

