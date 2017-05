‘Ik doe het niet voor Ajax of wat dan ook, wij moeten een punt halen’

Heracles Almelo kan zondag een beslissende rol in de titelstrijd spelen. De Tukkers, die zelf nog strijden om een plekje voor de play-offs om Europees voetbal, gaan bij Feyenoord op bezoek in De Kuip en kunnen een stok tussen de Rotterdamse spaken steken. Trainer John Stegeman is zich hier maar al te goed van bewust, al doet hij niet extra zijn best om Peter Bosz, met wie hij regelmatig contact heeft, te matsen.

“Met alle respect, ik doe het niet voor Ajax of wat dan ook. Wij moeten zelf een punt halen. Wij moeten naar Heracles kijken, we moeten resultaat halen om de play-offs te halen”, laat hij weten aan FOX Sports. “Dat er dan een andere kampioen kan komen, is een bijkomstigheid, maar niet iets waar ik mee bezig ben.”

Stegeman gaat tegen Feyenoord gewoon uit van de kracht van zijn eigen ploeg: “Ik ben ervan overtuigd dat je niet op een gelijkspel kan spelen, dus we moeten gewoon aanvallen. En wat eromheen gebeurt, daar hebben we niet veel invloed op. Dat maakt ons ook niet zoveel uit.”