Guidetti laat weer van zich horen: ‘Ze zullen nu echt moeten voetballen’

John Guidetti heeft het vuurtje flink opgestookt in aanloop naar de return van donderdagavond tussen Celta de Vigo en Manchester United in de halve finale van de Europa League. De Engelsen hielden een 1-0 voorsprong over aan het eerste duel in Balaídos, maar volgens Guidetti zal United voor eigen publiek uit een ander vaatje moeten tappen.

"Ze zullen ditmaal echt voetbal moeten spelen, want dat is wat hun fans zullen eisen", vertelt de Zweedse spits aan diverse Engelse media. United kwam vorige week halverwege de tweede helft op voorsprong dankzij een benutte vrije trap van Marcus Rashford en haalde daarna flink het tempo uit de wedstrijd. "Ze waren niet beter dan wij. We waren er dichtbij en het is nog steeds niet onmogelijk voor ons om de finale te halen", meent Guidetti.

"Het zal moeilijk worden, maar de droom is nog niet voorbij", vervolgt de oud-Feyenoorder, die dit seizoen in 39 officiële wedstrijden voor Celta goed was voor acht goals. "Na het doelpunt hebben ze veel tijd verspeeld. Ze speelden geen voetbal. Ze zijn erg intelligent, maar het was een moeilijke wedstrijd voor beide teams. Beide teams speelden een sterke wedstrijd in defensief opzicht."