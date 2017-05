De Boer: ‘Zo’n duel is echt iets anders, dat zag je toen ook aan Ajax’

Feyenoord hoopt zondagmiddag in het thuisduel met Heracles Almelo alsnog de landstitel veilig te stellen, nadat het die mogelijkheid afgelopen weekeinde nog onbenut liet tegen Excelsior. Het elftal van Giovanni van Bronckhorst kreeg verrassend met 3-0 klop. Ronald de Boer denkt dat Feyenoord op bezoek bij de stadsgenoot ten onder ging aan de mentale druk.

Dat die druk verlammend kan werken, ondervond de oud-international zelf aan den lijve aan het begin van zijn spelersloopbaan. De Boer debuteerde in 1987 in het betaald voetbal namens Ajax, maar opteerde na vier seizoenen voor een transfer naar FC Twente. Na twee jaar in Enschede gevoetbald te hebben, keerde hij weer terug naar Ajax. "Op trainingen en tijdens invalbeurten deed ik het prima bij Ajax. Maar als ik wist dat ik in de basis zou staan, was ik in mijn hoofd dagen bezig met het duel. Zo erg, dat het na het eerste sprintje voelde alsof ik de marathon had gelopen", legt De Boer uit in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De analist gedijde naar eigen zeggen beter in een mildere omgeving. "Daardoor voelde ik me zekerder", vervolgt hij. "Het gevolg: je gaat anticiperen in plaats van reageren en achter iemand aanlopen is zwaarder dan zelf de actie maken. Dat zag je ook bij Feyenoord. Dat mechanisme, in combinatie met druk, zorgde ervoor dat spelers vaak te laat en geforceerd bezig waren. Bijna niemand in het elftal heeft ervaring met een kampioenswedstrijd over de streep trekken. En dat is echt iets anders dan een doorsnee duel. Dat zag je vorig jaar aan mijn broer Frank, die met Ajax niet van De Graafschap wist te winnen", besluit De Boer.