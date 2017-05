‘Ze willen hem de club uitwerken na alles wat hij gedaan heeft voor Arsenal’

Gilberto Silva baalt van de behandeling die Arsène Wenger momenteel ondergaat in de Engelse media. De veertigjarige Braziliaan speelde tussen 2002 en 2008 onder de Franse manager bij Arsenal en springt dinsdag in de bres voor hem. Wenger zwaait sinds 1996 de scepter bij the Gunners, maar de druk op de oefenmeester is groter dan ooit.

Arsenal kwam sinds het laatste kampioenschap van 2004 niet verder dan drie FA Cup-zeges en twee gewonnen Community Shield-wedstrijden. Toch is Silva van mening dat de kritiek op het functioneren van Wenger buitenproportioneel is. "Ik gun hem en de club het beste. Het is treurig om te zien hoe sommige mensen hem behandelen en hem de club proberen uit te werken, na al het werk dat hij de laatste twintig jaar heeft verricht voor de club en het Engelse voetbal", zegt de oud-middenvelder van Arsenal in gesprek met Omnisport.

Het is vooralsnog hoogst onzeker of Wenger ook volgend seizoen de honneurs zal waarnemen in Noord-Londen. Het contract van de 67-jarige coach loopt aan het einde van de huidige voetbaljaargang af bij Arsenal. "Het zou mooi zijn als hij en de club in onderling overleg uit elkaar gaan, mochten de wegen ooit scheiden, en dat het gebeurt op een manier die hij echt verdient", aldus Silva. Arsenal staat momenteel op een teleurstellende zesde plaats in de Premier League. Later deze maand speelt de ploeg van Wenger nog wel de FA Cup-finale tegen Chelsea.