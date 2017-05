‘We maakten net als bij Depay ruimte, maar het is hem niet gelukt’

Steven Bergwijn geldt al jaren als een van de grootste talenten van PSV en de vleugelspeler krijgt dit seizoen ook regelmatig de kans van Phillip Cocu. Toen technisch manager Marcel Brands Maxime Lestienne afgelopen zomer zag vertrekken haalde hij bewust geen vervanger om Bergwijn de ruimte te geven.

Het talent slaagde er echter niet helemaal in om aan alle verwachtingen te voldoen: “We deden het een beetje op de manier waarop we dat eerder ook hebben gedaan met Memphis Depay, die achter Dries Mertens zat. Ik had vooraf gezegd, dat Bergwijn er tien moest maken. Dat is niet gelukt”, legt hij uit aan De Telegraaf.

Brands verliest desondanks niet het vertrouwen in Bergwijn. De bestuurder is zich ervan bewust dat jonge spelers en meestal niet direct staan: “Steven komt er wel, we hebben vertrouwen in zijn kwaliteiten. Hij zal als jongeling nog meer in zichzelf moeten investeren.”