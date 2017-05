‘Ik hou meer van Ajax-voetbal, al domineert Feyenoord vanaf het begin’

Tscheu La Ling vierde als speler van Ajax grote successen en speelde in de nadagen van zijn loopbaan ook nog een seizoen voor aartsrivaal Feyenoord. De eigenaar van het Slowaakse AS Trencín zat zondag dan ook voor de tv om de mogelijke kampioenswedstrijd van de Rotterdammers te bekijken en was niet verrast door het resultaat.

“Nee hoor, ik had wel verwacht dat ze konden verliezen. Die jongens stonden stijf van de zenuwen, dan kan dat gebeuren. Maar nu hebben ze deze teleurstelling achter de rug en weten ze hoe ze met deze situatie om moeten gaan”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Zondag tegen Heracles gaan ze echt niet nogmaals de fout in.”

La Ling is er ‘duizend procent’ zeker van dat Feyenoord zondag de schaal omhoog mag tillen. Zelf heeft hij niet echt een voorkeur voor een van zijn twee oude clubs: “Ach, ik sta er vrij neutraal in. De ploeg die aan het eind van het seizoen bovenaan staat, heeft er het meeste recht op. En Feyenoord domineert de competitie al vanaf het begin, dus ze verdienen het ook. Kijk, ik hou natuurlijk wel meer van het voetbal van Ajax. Een speler als Justin Kluivert, daar kan ik echt van genieten.”