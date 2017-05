‘Neres was bevrijd en zijn som loste op in schijnbewegingen’

David Neres werd in de winter door Ajax voor een flink bedrag overgenomen van São Paulo en de Braziliaan onderscheidt zich, na een aanpassingsperiode, de laatste paar weken steeds vaker met doelpunten en assists. Henk Spaan zag de vleugelspeler afgelopen weekend moeizaam starten, maar zich uiteindelijk wel herpakken tegen Go Ahead Eagles.

“We zaten lekker in het zonnetje te mopperen op Neres omdat-ie zoveel balverlies leed en te zuchten van bewondering bij elke pass buitenkant voet van Abdelhak Nouri. Na een half uur verloor Neres de bal voor het eerst niet. Hij poortte een tegenstander en passte op Kasper Dolberg: 2-0. Toen was Neres bevrijd en loste zijn transferbedrag langzaam op in schijnbewegingen”, schrijft hij in Het Parool.

Ajax beleefde door het onverwachte verlies van Feyenoord een extra goede middag. Spaan wilde echter niets weten van leedvermaak in de Johan Cruijff ArenA: “Het was een lachend ongeloof waarmee we elkaar aankeken. Iemand appte dat de huldiging in De Kuip niet doorging omdat een kleine groep van elf man het weer eens had verpest voor de rest. Dat is humor, geen leedvermaak.”