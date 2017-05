Chelsea betaalt tonnen voor 15-jarige: ‘We hebben goede zaken gedaan’

Billy Gilmour werd bij Rangers FC gezien als de jongste speler die zich ooit aan zou kunnen sluiten bij de hoofdmacht van de Schotse club, maar het vijftienjarige toptalent heeft anders besloten. The Gers laten namelijk via de officiële kanalen weten dat de aanvallende middenvelder voor een bedrag van, in eerste instantie, ruim zeven ton de overstap maakt naar Chelsea.

“De voorkeur van de club lag bij een langer verblijf van Billy bij de Rangers, maar nadat hij duidelijk maakte dat hij naar de Premier League wilde vertrekken, was het zaak om zijn commerciële waarde zo goed mogelijk te benutten. We geloven dat we dit hebben gedaan”, leest een verklaring van de Schotse club. “Rangers houdt een significant bedrag over aan een jonge speler die nog niet mee heeft gedaan met het eerste, en meerdere significante bedragen kunnen volgen bij het bereiken van verschillende mijpalen. We zijn blij met deze uitkomst en geloven dat Rangers goede zaken heeft gedaan.”

“Dat hij in de belangstelling stond van veel Premier League-clubs, en een aantal van de grootste clubs in Europa, laat de kwaliteit van onze opleiding zien. Iedereen bij Rangers wenst Billy al het beste voor de toekomst”, sluit de club af. Gilmour, die ook werd begeerd door onder meer Arsenal en Manchester City, zal nog wel even moeten wachten voordat hij definitief aan kan sluiten bij the Blues. De jonge Schot wordt op 11 juni zestien en mag dan officieel de overstap maken.

