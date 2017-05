Twijfels over Feyenoorder: ‘Wil kijken of hij het ook in de CL kan’

Nicolai Jörgensen kwam afgelopen zomer naar Feyenoord en de komst van de Deen is tot nu toe een schot in de roos gebleken. Hij voert al geruime tijd het topscorersklassement van de Eredivisie aan en is een belangrijke factor in het succes van de Rotterdammers. Pierre van Hooijdonk is onder de indruk van wat een van zijn opvolgers kan worden genoemd, maar is ook weer niet honderd procent overtuigd.

De analyticus ziet wel dat Jörgensen met zijn doelpunten, assists en veldspel van grote waarde is voor Feyenoord. Van Hooijdonk denkt dat de club zonder zijn topschutter niet zo ver was gekomen. Toch is hij er niet helemaal zeker van dat Jörgensen dit ook op Europees niveau kan laten zien: “Of Jörgensen ook de beste afmaker van de Eredivisie is? Het makkelijkst is om naar zijn productie te kijken, en dan is het antwoord bevestigend. Ik ben heel benieuwd hoe hij het volgend seizoen gaat doen”, vertelt hij in gesprek met de VARA Gids.

“In Nederland kan hij dit wel volhouden, maar ik wil kijken of hij het ook in de Champions League kan laten zien. Als ik naar een spits kijk, let ik op de keuze die hij maakt op het moment dat hij vrij kan schieten of koppen. Wat doet hij als hij in een bepaalde hoek voor de goal komt? Jörgensen schiet ze er niet altijd in, maar vaker dan andere spitsen maakt hij de goede keuze”, sluit Van Hooijdonk af.