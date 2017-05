Brands: ‘Daarom ga ik ervan uit dat komend seizoen gewoon bij ons speelt’

Andrés Guardado wordt al geruime tijd in verband gebracht met een transfer naar de MLS en vorige week doken er geruchten op dat PSV niet van plan is om het volgend jaar aflopende contract van de routinier te verlengen. De Eindhovenaren zullen Guardado dus aankomende zomer, of in de winter, van de hand moeten doen als ze nog wat over willen houden aan de Mexicaan. Technisch manager Marcel Brands gaat ervan uit dat het de laatste optie gaat worden.

“Guardado wil nog steeds naar Amerika, maar die deur is nu in principe dicht. De plekken daar zijn vergeven. Dat gaat pas weer spelen in januari. Daarom ga ik ervan uit dat hij komend seizoen nog gewoon voor ons speelt. Minimaal tot januari”, licht hij toe tegenover De Telegraaf.

Een langer verblijf van Guardado zou een tegenvaller zijn voor Jorrit Hendrix. Het jeugdexponent staat al geruime tijd te trappelen om wekelijk in de basis te acteren en Brands vindt ook dat de middenvelder moet gaan spelen: “We hebben ook absoluut vertrouwen in Jorrit en die gaan we niet weggooien.”