Heracles slaat dubbelslag: ‘We spelen met deze spelers in op de toekomst’

Heracles Almelo heeft met Bart van Hintum en Dario van den Buijs twee verdedigende versterkingen in huis gehaald. De dertigjarige Van Hintum komt transfervrij over van Gaziantespor, Van den Buijs wordt overgenomen van FC Eindhoven. Dat meldt Heracles op de clubwebsite.

Van Hintum speelde tussen 2011 en 2016 voor PEC Zwolle, waarna hij naar Turkije verkaste. Na een seizoen bij Gaziantespor had hij het daar wel gezien en liet hij zijn contract ontbinden. Hij tekent voor twee seizoenen in Almelo. Heracles wilide Van den Buijs al eerder overnemen, maar in de winterstop weigerde de 21-jarige verdediger een transfer naar de Eredivisionist. Nu komt hij alsnog over en tekent hij voor drie jaar, met een optie voor nog een seizoen.

“We spelen met deze twee spelers in op de toekomst”, zegt algemeen directeur Nico-Jan Hoogma. “Zowel Bart als Dario zijn uitstekende spelers voor ons en bovendien is ons uit de gesprekken gebleken dat ze ook over een goed karakter beschikken. Bart heeft reeds veel ervaring op het allerhoogste niveau. Dario is in de Jupiler League een zeer talentvolle speler gebleken. Op meerdere gebieden aanwinsten voor onze club dus.”