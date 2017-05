Moreno bewondert Ajacied: ‘Hij speelt zo fris en heeft het geweldig gedaan’

Voor Héctor Moreno viel dit seizoen toch een beetje tegen in vergelijking met het vorige. Ongeveer een jaar geleden werd de Mexicaanse verdediger met PSV landskampioen, maar deze jaargang speelden de Eindhovenaren nauwelijks een rol in de kampioensrace. Volgens Moreno zou het goed zijn voor de Eredivisie als Feyenoord bovenaan eindigt.

“Het is natuurlijk niet wat we wilden. De blijdschap die je voelt als je kampioen wordt, is geweldig. Dat wilde ik nog een keer meemaken. In het begin van het seizoen verloren we veel punten in eigen huis en als je dat doet, wordt het lastig”, zegt Moreno tegenover Life After Football. Met PSV verloor hij dit seizoen tweemaal van Feyenoord en hij hoopt dat de Rotterdammers nu met de titel aan de haal gaan.

“Natuurlijk had ik liever gezien dat wij kampioen zouden worden, maar in plaats van ons zou ik voor Feyenoord kiezen. Ik denk dat het goed is voor de Nederlandse competitie”, aldus de verdediger. “Het beste stadion, afgezien het stadion waar ik me thuis voel, is De Kuip. Het gevoel als je daar speelt, is fantastisch. De atmosfeer, de supporters, zelfs als het team slecht speelt, zijn de mensen er altijd. Ik denk dat ze het verdienen.”

Dat betekent echter niet dat Moreno vindt dat de Rotterdammers ook de beste speler van de Eredivisie in de gelederen hebben. “Ik zou graag iemand van PSV zeggen. Maar ik vind Davinson Sánchez momenteel de beste”, stelt Moreno. “Ik weet hoe moeilijk het is om in een vreemde omgeving te komen. Maar hij speelt zo fris en heeft het tot nu toe geweldig gedaan. Hij is een coole gast, die gelukkig is als voetballer.”