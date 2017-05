‘Liverpool heeft een balvaste topspits nodig, wat het ook mag kosten’

Liverpool is er dit seizoen niet in geslaagd om serieus mee te doen om de Engelse titel. Volgens John Aldridge, oud-speler van the Reds, heeft dit vooral te maken met het ontbreken van een absolute topspits. Hij stelt dat manager Jürgen Klopp alles op alles moet zetten om een aanvaller van het niveau Luis Suárez binnen te halen.

“Het ontbreken van zo’n speler is de reden dat we wedstrijden moeilijk over de streep kunnen trekken. Zulke spelers zorgen voor iets als dat nodig is, uit het niets. Luis Suárez deed dat in zijn tijd bij Liverpool”, schrijft Aldridge in zijn column in de Liverpool Echo. “Op dit moment hebben we geen speler die dat kan. Daniel Sturridge kwam erin en deed het bijna, we weten wat hij kan als hij fit is.”

“Ook Divock Origi heeft dat nog niet voor elkaar kunnen krijgen, al heeft hij alles in huis”, gaat de 69-voudig Iers international verder. “Hij is sterk, snel en zou eigenlijk beter in de lucht moeten zijn. Sinds zijn blessure van vorig jaar staat hij stil in zijn ontwikkeling. Hij is nog erg jong, maar moet meer laten zien. We hebben een balvaste topspits nodig, wat het ook mag kosten.”