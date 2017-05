‘Als de club morgen Messi en Ronaldo haalt, wordt het lastig voor mij’

Bayern München lichtte in april de optie tot koop op Kingsley Coman, waardoor hij voor zo'n 21 miljoen euro overgenomen wordt van Juventus. De Franse aanvaller tekende een contract dat hem tot 2020 aan der Rekordmeister verbindt. Manchester City wilde Coman ook graag binnenhalen en hij overwoog een hereniging met Josep Guardiola serieus.

“Ik twijfelde vanwege mijn situatie. Ik ben jong en ik zit in de tijd van mijn leven dat ik moet spelen. Als dat bij Bayern niet had gekund, moest ik een vertrek wel overwegen. Maar ik heb met de clubpresident gesproken over de toekomstplannen en daarna was alles geregeld”, zegt Coman in gesprek met TF1. Onlangs meldde The Times dat Manchester City komende zomer alsnog een poging gaat ondernemen om de aanvaller binnen te halen.

“Normaal gesproken speel ik hier volgend seizoen ook. Maar je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt”, vervolgt de Fransman. “Als de club morgen, al weet ik dat het onmogelijk is, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo haalt, wordt het lastig voor mij. Dan zou ik nog aan vertrekken kunnen denken. Ik ben heel tevreden met mijn carrière, op dit moment ben ik speler van Bayern München. Ik heb geen idee waar ik spijt van moet hebben.”