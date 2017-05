‘Cambuur presenteert op korte termijn oude bekende als nieuwe trainer’

SC Cambuur presenteert dinsdag Marinus Dijkhuizen als nieuwe trainer, zo weet de Leeuwarder Courant te melden. Hij gaat in Leeuwarden een trainersduo vormen met Sipke Hulshoff, die dit seizoen met Arne Slot de leiding had bij Cambuur. Slot gaat vanaf komende zomer aan de slag als assistent-trainer bij AZ.

Dijkhuizen was tot afgelopen winter trainer van NAC Breda, maar werd daar wegens tegenvallende resultaten ontslagen. Hij was ruim een jaar werkzaam als trainer in Breda en werkte in het verleden bij VV Montfoort, VV De Meern, Excelsior en het Engelse Brentford. Dijkhuizen is geen onbekende in Leeuwarden, want tussen 1996 en 1999 was hij als speler actief bij Cambuur.

Cambuur begon het seizoen met Rob Maas als trainer, maar hij werd al in oktober de laan uitgestuurd. Onder leiding van Hulshoff en Slot eindigde Cambuur op de derde plaats in de Jupiler League. In de komende weken gaan de Friezen via de nacompetitie proberen om promotie naar de Eredivisie te realiseren.