‘Zonder doellijntechnologie was Ajax nu koploper geweest’

PSV kende een bijzonder tegenvallend seizoen. Eigenlijk waren de Eindhovenaren eind februari al uitgeschakeld in de strijd om het landskampioenschap na de 2-1 nederlaag tegen Feyenoord, terwijl de avonturen in de KNVB Beker en de Champions League ook al vroeg strandden. Technisch manager Marcel Brands houdt zichzelf hiervoor verantwoordelijk en heeft er niet aan gedacht om trainer Phillip Cocu te ontslaan.

“Uiteindelijk gaat het dan om details of je kampioen wordt. Dat wil niet zeggen dat ik de verantwoordelijkheid afschuif op de coach. Ik heb tegen Phillip Cocu gezegd dat ik me het meest verantwoordelijk voel voor het mislopen van de titel”, zegt Brands in gesprek met De Telegraaf. PSV speelde dit seizoen tien keer gelijk en dat is volgens de technisch manager ‘PSV-onwaardig’.

“Het aantal tegengoals is wel kampioenswaardig. Het aantal nederlagen was dat ook, slechts twee en dat was er zonder doellijntechnologie maar één geweest. Die zege is nu overigens bepalend in de titelrace. Zonder doellijntechnologie was Ajax nu koploper geweest. Die techniek in één stadion moet komend seizoen niet meer kunnen, vind ik”, stelt Brands, die er naar eigen zeggen geen moment aan gedacht heeft om Cocu de laan uit te sturen.

Volgens hem heeft PSV momenteel met Cocu een goede trainer in huis. “Het allerbelangrijkste én allermoeilijkste bij een club is een goede trainer aanstellen”, zegt Brands. “Phillip is superprofessioneel en tactisch heel erg goed. Daarnaast is hij een prima uithangbord voor de club. Je wil ook geen malloot langs de lijn hebben rennen.”