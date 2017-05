Tuchel op de schopstoel bij Borussia Dortmund

Maria Sensi vindt dat AS Roma niet goed met Francesco Totti omgaat. De vrouw van voormalig voorziter Franco voegt eraan toe dat de icoon eigenlijk vorig seizoen al had moeten stoppen. (Radio Radio)

Kieran Tierney vindt de interesse van een club als Chelsea ‘vleiend’, maar is niet bezig met een transfer. De verdediger concentreert zich op Celtic. (Diverse Schotse media)

Keita Baldé Diao is niet bezig met een transfer naar Sevilla. De aanvaller van Lazio zegt dat er niets speelt en dat een terugkeer naar Spanje ook ‘erg moeilijk’ zou zijn. (Instagram)