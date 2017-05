Van Breukelen denkt niet aan vertrek: ‘Omgeving heeft nog steeds vertrouwen’

De laatste tijd is er de nodige kritiek op het functioneren van Hans van Breukelen. De technisch directeur van de KNVB is voorlopig niet van plan om te vertrekken bij de voetbalbond, zo zegt hij op de persconferentie over de aanstelling van Dick Advocaat als bondscoach. Van Breukelen kreeg het tijdens die bijeenkomst zwaar te verduren.

“De mensen in mijn omgeving hebben nog steeds alle vertrouwen in mij. Ik heb gelukkig een olifantenhuid, maar er zijn leukere dingen”, antwoordt Van Breukelen op vragen over zijn toekomst als technisch directeur. Hij wilde niet ingaan op de vraag of hij zijn conclusies trekt als Oranje het WK in Rusland misloopt. Het proces van de afgelopen weken gaat door Van Breukelen en Jean Paul Decossaux in de komende tijd nog geëvalueerd worden. Vanuit de zaal werd gevraagd of Van Breukelen sorry wilde zeggen. "Sorry, waarvoor?"

Diezelfde Decossaux kreeg ook de vraag of hij nog achter Van Breukelen staat. “Anders had ik hier nu niet naast hem gezeten. We hadden dit anders ook niet met zijn tweeën gedaan”, zegt de commercieel directeur van de KNVB. “Ja, we moet bestuurlijk nog het een en ander afronden. Er moet nog een nieuwe directeur betaald voetbal komen. Dat hopen we komende zomer af te kunnen ronden. Daarna kunnen we weer, ook mediatechnisch, ons werk doen.”